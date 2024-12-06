Emek Apartmanı davasında karar çıktı: Eski Nurdağı belediye başkanına 16 yıl 3 ay hapis

Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:21

Güncelleme: 06.12.2024 - 12:15

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı ilçesinde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği binaya ilişkin görülen davada, aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın da bulunduğu 5 sanığa 16 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Ökkeş Kavak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen Kavak, beraatini talep etti. Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek beraat istedi.

Mahkeme heyeti, Kavak ile birlikte tutuklu sanıklar A.Ö., A.S.Ö., D.A.T. ve M.T.’yi “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Kavak’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıklar D.T. ve S.S.’ye ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ökkeş Kavak’ın, Kahramanmaraş depremlerinde 36 kişinin yaşamını yitirdiği bir başka binaya ilişkin yargılaması da devam ediyor.