Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi açıklaması!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:35

Güncelleme: 28.11.2024 - 15:35

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12 sıralarında yaşanan 4.1 büyüklüğünde deprem ile ilgili değerlendirmede bulundu.

"ADANA HAVZASINA İNİYOR"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gücüksu-Göksun’da 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fay Zonunun batı ucunda zonun dallandığı yerde. Saçaklanan fay sistemi Adana Havzasına iniyor. Bu deprem 6 Şubattaki zon üzerinde olduğu için artçı olmalı. Sevgiyle."