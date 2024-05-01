İstanbul Valiliği'nden polis sendikasına Taksim engeli!
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için Taksim’de çelenk bırakmak isteyen Emniyet Teşkilatı Sendikası’na izin vermedi.
Emniyet Teşkilatı Sendikası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim’e yürümek ve anıta çelenk koymak için İstanbul Valiliği’ne başvurdu.
Sendika kendilerine izin verilmediğini duyurdu.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“İstanbul Valiliğine zamanında gerekli resmi müracaatları yaparak, Emniyet Teşkilatında çalışan emekçilerinin sesi olmak ve 1 Mayıs'ın normalleşmesine katkı sağlamak için taksim meydanına çıkmak isteğimizi dile getirdik. Müracaat eden tüm sendikaların, Taksim anıtına çelenk koymasına ve basın açıklamasına izin verilmesine rağmen Sendikamıza izin verilmemiştir. Bizi saraçhane meydanına yönlendirmeye çalışanlara diyoruz ki; sizlerin oyununa gelmeyeceğiz. Bu teşkilatın sesi olmaya devam edeceğiz, sahipsiz bırakmayacağız. Diğer tüm hizmet sınıflarında bulunan memur sendikalarına izin verilirken Emniyet Teşkilatını temsilen yapılan tek başvurunun reddiyle mevcut durumun normalleştirilmesi engellenmiştir. Hayatın her alanında emniyet çalışanlarını temsil etmeye devam edeceğiz. Emniyet teşkilatı çalışanları da emekçidir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz.”
İstanbul Valiliğine zamanında gerekli resmi müracaatları yaparak, Emniyet Teşkilatında çalışan emekçilerinin sesi olmak ve 1 Mayıs'ın normalleşmesine katkı sağlamak için taksim meydanına çıkmak isteğimizi dile getirdik.— Emniyet Teşkilatı Sendikası (@EmniyetTS) May 1, 2024
Müracaat eden tüm sendikaların, Taksim anıtına çelenk… pic.twitter.com/7zC2ejg304
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