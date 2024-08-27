Emekçileri işten çıkaran Özak Tekstil’e gümrük muafiyeti

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:47

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Özak Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne kamu eliyle kolaylık sağlanmaya devam ediliyor. Ticaret Bakanlığı’nın düzenlediği temmuz ayı ‘Dahilde İşleme İzin Belgelerinin listesi yayımlandı.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen “Dahilde İşleme İzin Belgesi” ihraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata veya yurtiçi alımlara olanak sağlıyor. Bu kapsamda Özak Tekstil’in 10 milyon 496 bin 420 dolarlık öngörülen ihracatına gümrük muafiyeti getirildi. Söz konusu belge, şirketin öngörülen 3.9 milyon dolarlık ithalatını da kapsıyor.

‘İKTİDARIN DURDUĞU YER’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Şanlıurfa’da iktidarı temsil eden bütün kurumlar işçinin karşısındaydı. Emniyet, jandarma, valilik ve kaymakamlık direnişi bastırmak için elinden geleni yaptı. Hatta müftülük işçilerin camiye girmesine bile engel oldu” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca BİRTEKSEN’e fabrikadaki diğer işçilere Öz İplik-İş Sendikası’ndan istifa etmeleri için baskı yaptığı iddiasıyla 1.5 milyon TL’lik para cezası kesildiğini hatırlatan Türkmen, “İşçi ve sendika düşmanlığı yapılırken, patron ödüllendirilmeye devam ediliyor. Bu bile iktidarın işçiler ve patronlar açısından durduğu yeri gösteriyor” ifadelerini kullandı.