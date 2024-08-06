Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın
Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Yangın, Kahramanmaraş Doğu Çevre Yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıktı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
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