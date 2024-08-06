Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:22
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Yangın, Kahramanmaraş Doğu Çevre Yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıktı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.


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