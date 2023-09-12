Emekli Albay Orkun Özeller'i Ankara Merkez Orduevi'ne almadılar

Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:33

Güncelleme: 12.09.2023 - 17:37

İncirlik'te görev yaparken ABD'nin verdiği madalyayı reddetmesiyle bilinen emekli Albay Orkun Özeller, bugün Ankara Merkez Orduevi'ne gitti.

Giriş kartını turnikeye okuttuğunda girişinin yasaklandığını öğrenen Özeller, konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamada bulundu. Özeller, yasağın sığınmacı sorununu gündeme getirmesi sebebiyle uygulandığını ileri sürdü.

"FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYORUM"

"İran hududuna gittiğim için böyle bir karar alındığını düşünüyorum" diyen Özeller şöyle devam etti: "Sığınmacılar konusuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Hala hudutlardaki durumu göremeyenler ve tehlikenin farkında olmayanlar ettikleri askerlik yeminini sorgulasın. Onlar bu ülkenin düşmanlarını sevindirdiler."

"TERÖRİSTLERİ ENGELLEMEYENLER..."

Konuya ilişkin bilgi almak amacıyla Cimer'e yazacağını belirten Özeller, "TSK başımızın tacıdır. TSK'yi yönetenlerin aldığı bu gibi kararlar kurumu yıpratamaz. Kimlerin hangi dayanaklar ile böyle bir yasak koyduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

Uygulanan yasağa tepki gösteren emekli Hakim Albay ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Zeki Üçok da Cumhuriyet’e konuştu.

Üçok şunları söyledi: "Teröristlerin ülkeye girmesini engelleyemeyen Savunma Bakanlığı, ülkesine onuruyla hizmet eden Orkun Özeller'in Orduevi'ne girmesini engelledi."