Emekli Amiraller hakim karşısına çıkmaya devam ediyor
Haklarında dava açılan 104 emekli amiralin arasında yer alan Emekli Amiral Mustafa Özbey, dün ifade verdi. Özbey, “Montrö konusunda yapılan meşru uyarılar üzerinden amirallere yargısız infaz süreci yaşatıldı" dedi.
Montrö Sözleşmesi ile ilgili yayımladıkları basın açıklaması sonrası haklarında dava açılan 104 emekli amiralin arasında yer alan Emekli Amiral Mustafa Özbey, dün ifade verdi. İfadesi sonrası Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Mustafa Özbey, “Montrö konusunda yapılan meşru uyarılar üzerinden amirallere yargısız infaz süreci yaşatıldı. Bu haksızlıkları dile getirerek önümüzdeki dönemde bunların giderilmesini, hukukun galip geleceği sürecin ülkemizde başlamasını temenni ettik” ifadelerini kullandı.
Mustafa Özbey, talimatla Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere dün İstanbul Çağlayan Adliyesi 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Salona Özbey’in avukatı Hüseyin Özbek dışında, mahkeme başkanının izin vermediği gerekçesiyle kimse alınmadı.
"YENİ BASKINLAR OLMAMASI İÇİN BİR ÇIĞLIK"
Müvekkili adına savunma yapan Avukat Hüseyin Özbek, “Emekli Amirallerin “Montrö Açıklaması” gerçekte, Türk Milleti’nin yeni İnebahtılar yaşamaması, yeni Sinop, Navarin ve Çeşme baskınlarına uğramaması için bir çığlıktır. Muvazzaflıktaki sorumluluk duygusunu, vatan sevgisini, deniz ve denizicilik aşkını duyarlılığını emeklilik döneminde de yitirmeyen Amirallere Türk Milleti olarak teşekkür ve şükran borçluyuz” dedi. Özbek, emekli amirallerin üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini söyleyerek, “Rusya Ukrayna kapışmasının arefesinde, ABD başt olmak üzere emperyal güçlerin Montrö’yü esnetmek, delmek ve nihayetinde ortadan kaldırmak yolundaki girişimlere ve ülkemizi bekleyen tehlikelere karşı uzmanı oldukları bir konuda üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmişlerdir” diye konuştu.
"ÇOCUKLUĞUMUZ BABALARIMIZI BEKLEYEREK GEÇTİ"
Duruşma sonrası konuşan Mustafa Özbey’in kızı İrem Özbey, “Yaşadığımız süreçte Montrö’nün ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Yargılanması gereken 80 yaş üstü emekli amiraller değil, dışarıda gezen asıl suçlulardır. Biz çocukluğumuzu babalarımızı bekleyerek, yollarını gözleyerek geçirdik. Bütün denizci çocukları bunu çok iyi bilir. Bu amirallere uyarıları nedeniyle teşekkür edecekleri yerde yargılıyorlar. Yine de bizim hissettiğimiz tek duygu böyle babalara sahip olduğumuz için onur ve gurur” ifadelerini kullandı. İrem Özbey, “Bu ülkede hangi FETÖ mensubuna, çocuk istismarcısına elektronik kelepçe takıldı?” diye sordu.
Video Haberler
- Elektriği kesilen çiftçiler isyan etti
- Kılık değiştirdi: 6 dakikada 15 bin TL'lik telefon çaldı
- Midyeci Ahmet'ten eşine yanıt geldi: Video paylaştı
- İstanbul'da bir garip yolculuk: Görenler şaşkına döndü!
- Kayıp İTÜ öğrencisinden acı haber
- CHP'den Mansur Yavaş açıklaması
- Edirne'de çevre katliamı! Hızla yayıldı
- Zelenski: 'Tahammül edemiyorum'
- O yangında kasadaki paralar da yandı
- Toplu ulaşıma zam: Bakanlıktan açıklama geldi
En Çok Okunan Haberler
- Buça'daki toplu sivil ölümleri hakkında neler biliniyor?
- Güney Kore toplumunun sorunu: Uykusuzluk
- Putin'in kızları ve ailesi ABD'nin 'yaptırım' listesinde
- Ağaoğlu: Vuslata az kaldı
- Derbide hesaplar 3 puan üzerinden
- Transfer harcamalarıyla ilgili araştırma
- Yumurtanın tanesi 2 liraya dayandı
- Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı
- Isparta'da 'change araç' operasyonu: 4 gözaltı
- Tuzla'da 3 katlı binada yangın: 5 kişi hastanede