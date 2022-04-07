Emekli Amiraller hakim karşısına çıkmaya devam ediyor

07 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yayımladıkları basın açıklaması sonrası haklarında dava açılan 104 emekli amiralin arasında yer alan Emekli Amiral Mustafa Özbey, dün ifade verdi. İfadesi sonrası Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Mustafa Özbey, “Montrö konusunda yapılan meşru uyarılar üzerinden amirallere yargısız infaz süreci yaşatıldı. Bu haksızlıkları dile getirerek önümüzdeki dönemde bunların giderilmesini, hukukun galip geleceği sürecin ülkemizde başlamasını temenni ettik” ifadelerini kullandı.

Mustafa Özbey, talimatla Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere dün İstanbul Çağlayan Adliyesi 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Salona Özbey’in avukatı Hüseyin Özbek dışında, mahkeme başkanının izin vermediği gerekçesiyle kimse alınmadı.

"YENİ BASKINLAR OLMAMASI İÇİN BİR ÇIĞLIK"

Müvekkili adına savunma yapan Avukat Hüseyin Özbek, “Emekli Amirallerin “Montrö Açıklaması” gerçekte, Türk Milleti’nin yeni İnebahtılar yaşamaması, yeni Sinop, Navarin ve Çeşme baskınlarına uğramaması için bir çığlıktır. Muvazzaflıktaki sorumluluk duygusunu, vatan sevgisini, deniz ve denizicilik aşkını duyarlılığını emeklilik döneminde de yitirmeyen Amirallere Türk Milleti olarak teşekkür ve şükran borçluyuz” dedi. Özbek, emekli amirallerin üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini söyleyerek, “Rusya Ukrayna kapışmasının arefesinde, ABD başt olmak üzere emperyal güçlerin Montrö’yü esnetmek, delmek ve nihayetinde ortadan kaldırmak yolundaki girişimlere ve ülkemizi bekleyen tehlikelere karşı uzmanı oldukları bir konuda üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmişlerdir” diye konuştu.

"ÇOCUKLUĞUMUZ BABALARIMIZI BEKLEYEREK GEÇTİ"

Duruşma sonrası konuşan Mustafa Özbey’in kızı İrem Özbey, “Yaşadığımız süreçte Montrö’nün ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Yargılanması gereken 80 yaş üstü emekli amiraller değil, dışarıda gezen asıl suçlulardır. Biz çocukluğumuzu babalarımızı bekleyerek, yollarını gözleyerek geçirdik. Bütün denizci çocukları bunu çok iyi bilir. Bu amirallere uyarıları nedeniyle teşekkür edecekleri yerde yargılıyorlar. Yine de bizim hissettiğimiz tek duygu böyle babalara sahip olduğumuz için onur ve gurur” ifadelerini kullandı. İrem Özbey, “Bu ülkede hangi FETÖ mensubuna, çocuk istismarcısına elektronik kelepçe takıldı?” diye sordu.