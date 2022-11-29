Emekli asker evinde ölü bulundu
Denizli’de uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli asker, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli olan 58 yaşındaki İsmail Sergı’dan bir süre haber alamayan yakınları evine gitti. Evine giren yakınları, Sergı’nın yerde hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
İhbar üzerine bölgeye güvenlik gücü ve sağlık ekibi gitti. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalede Sergı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Emekli askerin şüpheli ölümü üzerine Sergı’nın evine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının tamamlamasıyla Sergı’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan hayatını kaybeden İsmail Sergı’nın uzun bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Sergı'nın cenazesi, Servergazi Fetih Camisinde kılınacak cenaze namazından sonra askeri törenle Servergazi Mezarlığı’na defnedildi.
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