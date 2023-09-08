İstanbul'da yaşayan emekli astsubay evinde ölü bulundu!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:54

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:54

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak’ta bulunan binanın ikinci katında oturan Mustafa Seyran Sevinç’ten iki gündür haber alamayan komşuları endişelendi.

Cep telefonunu ve kapıyı açmayan Sevinç için komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri merdiven kullanarak daireye girdi. Mutfak penceresinden eve giren itfaiye ekipleri, sandalyede oturur halde bulunan emekli astsubay Mustafa Seyran Sevinç’in öldüğünü belirledi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK!

'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen Sevinç’in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Komşuları ve tanıdıklarının 'Komutan' olarak hitap ettiği Mustafa Seyran Sevinç’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.