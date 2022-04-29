29 Nisan 2022 Cuma, 05:00

Maaşlarının “açlık sınırında” olduğunu belirten emekli binbaşılar, özlük haklarında iyileştirme istiyor. Emekli Binbaşılar Platformu, 26 Nisan’da Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde yaptıkları eylemle, makam görev tazminatı ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını istedi. Cumhuriyet’e konuşan Platform Başkanı Fatih Çakırtaş, “Binbaşı rütbesinden emekli olan bir kişinin aldığı emekli aylığı, TÜİK verilerine göre açlık sınırında. Bizim meselemiz sadece bir iyileştirme talebi değil. Burada bir hak ihlali var, onun giderilmesini istiyoruz” dedi.

"UÇURUMA DÖNÜŞTÜ1

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde “üst subay” olarak nitelendirilen albay ve yarbay rütbesinden emekli olanların emekli maaşları içinde makam görev tazminatının da bulunduğuna dikkat çeken Çakırtaş, “Binbaşılar da albay ve yarbaylar gibi üstsubay. Ordu hiyerarşisi içinde albaylar ve yarbayların aldığı makam görev tazminatları var. Aynı tazminat binbaşılara da verilmek üzereyken 2002’deki hükümet değişikliğiyle beklemeye alındı. Bizden birkaç yıl daha fazla hizmet etmiş arkadaşlarımızla aramızdaki maaş farkı giderek uçuruma dönüştü” diye konuştu.

DÜZENLEME ÇAĞRISI

Binbaşıların da makam görev tazminatı alması için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirten Çakırtaş, “20 yıldır süren sorunun mantık, matematik ve adalet içinde çözülmesi gerekiyor. Bizim naçizane yaptığımız çalışmalar var, yetkili makamlara bu konuda destek de olabiliriz” dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla görüştüklerini belirten Çakırtaş şunları kaydetti:

“Milli Savunma Bakanımız ve yardımcılarından randevu talebimiz oldu ama görüşemedik. Milli Savunma Komisyonu üyesi AK Parti mensubu iki milletvekilimizle görüşme imkânımız oldu. CHP ve İYİ Parti üyesi vekillerimizle de görüştük. Bizi nezaketle dinlediler, muhalefet milletvekilleri ellerinden geleni yaptı, yasa teklifi verdiler. İktidar desteklemediği için sonuç alınamadı. Bu siyasi bir konu değil. Şu anda subay olmak isteyen bir Türk genci emekli binbaşının maaşını duyduğunda ne kadar motive olabilir, kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”