Emekli emniyet müdürü ve oğlu kazada hayatını kaybetti
Emekli emniyet müdürü Hasan Çevik'in kullandığı otomobil, tırla çarptı. Kazada emniyet müdürü ve oğlu öldü.
Emekli emniyet müdürü Hasan Çevik (59) idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav'ın kullandığı tırla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile oğlu Ahmet Buğra Çevik (18), kaza yerinde öldü. Çevik ile oğlunun cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.
İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaza yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.
Ulaşıma kapanan Eskişehir-Ankara kara yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
VALİDEN TAZİYE MESAJI
Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medyadan Çevik ve oğlu için taziye mesajı yayımladı. Vali Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kütahya’mızda 3 yıl başarıyla emniyet müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğra'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müdürümüze ve Buğra’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."
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