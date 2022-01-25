Emekli geçinemiyor! İşe dönmek için kampanya başlattı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçen yıl emekli olan belediye işçisi Salih Kocaoğlu, göreve dönmek için imza kampanyası başlattı. Kocaoğlu, “Bu aldığımız para yeterli değil, tekrar belediyeye dönüp asgari ücret düzeyinde de olsa çalışmak istiyorum" dedi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve belediyede 15 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki Salih Kocaoğlu, 15 Şubat 2021 tarihinde emekli oldu. Kocaoğlu, göreve geri dönme talebi için esnaftan imza topladı.
Kocaoğlu, şunları söyledi:
"Emekli oldum 2650 lira alıyorum, fakat çalışan arkadaşlarımız 4,5-5 bin alıyor. Bu aldığımız para yeterli değil, tekrar belediyeye dönüp asgari düzeyinde de olsa çalışmak istiyorum. Cadde esnaflarım da zaten beni istiyor, yaptığım işten herkes memnun. Ara caddeleri sağlık ocağının oraları bütün her yeri süpürüyordum, tekrar göreve dönmek istiyorum."
ANKA'dan Burhan Demircioğlu'nun aktardıklarına göre, cadde esnafından Bilal Küçükkavruk, Kocaoğlu hakkında, "Çok güzel dört dörtlük temizlik yapıyordu kardeşim, şimdik
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- ABD'ye ait savaş uçağı düştü
- Ünlü oyuncu uçağın içinde 8.5 saat mahsur kaldı
- Metin Uca'dan 'İstanbul Havalimanı' tepkisi
- Vali açıkladı: Çıkışlar yarına kadar durduruldu
- Atık kağıt işçilerine baskın
- 3 bin kişi AVM'de sabahladı
- Bakanlıktan vergi ödemesi için yeni tarih
- İşe dönmek için kampanya başlattı
- Antalya, Mumcu ve Aksoy’u anıyor
- Çin, Fight Club'ın son sahnesini değiştirdi