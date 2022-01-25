Emekli geçinemiyor! İşe dönmek için kampanya başlattı

25 Ocak 2022 Salı, 13:21

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve belediyede 15 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki Salih Kocaoğlu, 15 Şubat 2021 tarihinde emekli oldu. Kocaoğlu, göreve geri dönme talebi için esnaftan imza topladı.

Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Emekli oldum 2650 lira alıyorum, fakat çalışan arkadaşlarımız 4,5-5 bin alıyor. Bu aldığımız para yeterli değil, tekrar belediyeye dönüp asgari düzeyinde de olsa çalışmak istiyorum. Cadde esnaflarım da zaten beni istiyor, yaptığım işten herkes memnun. Ara caddeleri sağlık ocağının oraları bütün her yeri süpürüyordum, tekrar göreve dönmek istiyorum."

ANKA'dan Burhan Demircioğlu'nun aktardıklarına göre, cadde esnafından Bilal Küçükkavruk, Kocaoğlu hakkında, "Çok güzel dört dörtlük temizlik yapıyordu kardeşim, şimdik