Emekli imam Mehmet Tekeci: Türkiye’nin gelecek nesilleri tahakküm altına alınıyor

14 Ocak 2022 Cuma, 04:00

10 yıl boyunca tarikat ve cemaatler içerisinde görev alan ve 29 yıl imamlık yaptıktan sonra “Allah’ı Arayan İmam” ve “Labirentten Çıkış” adlı kitabın yazarı Mehmet Tekeci, Cumhuriyet’e konuştu: “Yaşamına son veren tıp öğrencisi Enes Kara gibi binlerce öğrenci intihara eğilimli.”

"İNTİHARI DENEDİM"

Meslek hayatı boyunca tarikat ve cemaatler içerisinde yer alan Mehmet Tekeci, gerici yapıların iç yüzünü “Enes ile aynı kaderi öğrencilik yıllarında paylaşan birisiyim. Enes’in acısını en çok hissedenlerden biriyim. Ben onun gibi intiharı denemiş, başarılı olmuş ve hastanede kurtarılmış insanım” sözleriyle anlattı. Tarikat ve cemaat yurtlarında yaşananları özetleyen Tekeci şunları söyledi: “Oralarda, ruhları örselenmiş, ezilmiş, kişilikleri yok edilmiş insanlar yetiştiriliyor. Buralarda özgürce dersinizi çalışamazsınız. Önce o tarikatın dersini yapmak, kasetini izlemek zorundasınız. Bu beyin yıkama olaylarından sonra ancak okulun derslerini çalışabilirsiniz. Özgürce yaşama imkânı asla yoktur.

BİNLERCE ENES VAR

Kurumların denetlenmediğini ifade eden Tekeci, “20 yaşındaki genç ölüyor ve devlet seyirci kalıyor. Her seferinde bir yurtta yangın olup kızların yanması, intihar, dayak, taciz mi olması gerekiyor. Türkiye gelecek nesillerini tarikat ve cemaate teslim ederek kaybediyor. Devlet denetlemiyor. Çünkü denetleyen kişiler de kendi adamları. Oraları çok iyi bilen biri olarak diyorum, şu an Enes gibi o yurtlarda bu travmayı yaşayan binlerce gencimiz var. Aileler çocuklarını acilen oradan almalı” dedi.