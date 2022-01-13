Kocaeli’de bir apartmandan sokağa 'tarikat yurtları kapatılsın' yazılı kağıtlar atıldı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın yaşamına son vermesinin ardından Kocaeli kent merkezinde bir apartmandan sokağa, üzerinde “Tarikat yurtları kapatılsın” ifadelerinin yazılı olduğu kağıtlar atıldı.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Enes Kara’nın yaşamına son vermesinin ardından yurt genelindeki protestolar sürüyor.
Kocaeli’de Özgür Öğrenci İnisiyatifi, kent merkezindeki bir apartmandan, İzmit Yürüyüş Yolu üzerine, “Tarikat yurtları kapatılsın” yazılı kağıtlar attı.
Kağıtlarda, “Fırat Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi Enes Kara kaldığı tarikat/cemaat yurdundaki baskılar sonucu intihar etti. Bu bir intihar değil cinayettir. Tarikat yurtları kapatılsın” ifadelerinin yazılı olduğu görüldü.
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