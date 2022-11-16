Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Suriye’ye olası operasyonun ‘göstermelik olmamasını’ vurguladı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, İstiklal saldırısının ardından Türkiye’nin olası bir sınır ötesi operasyon kararına ilişkin, ABD ve Rusya’nın 2019’da Fırat’ın doğusunda 30 kilometre içeride güvenli alan sözünü tutmadığına dikkat çekerek “Operasyon yapacaksanız PKK/PYD/YPG’nin en yoğun olduğu bölgelere yapacaksanız, göstermelik olmamalı” yorumunu yaptı.

"SÖZLER TUTULMADI"

Sınır ötesi operasyon tartışmalarını Cumhuriyet’e değerlendiren Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, “Rusya da Amerika da Türkiye’ye verdiği sözü tutmadı” dedi. Amerikalı yetkililerle 2019’da yapılan görüşmelerde YPG/PKK’nin güvenli bölgeden çekilmesi için Barış Pınarı Harekâtı’na 120 saat ara verildiğini anımsatan Karakuş, “Amerika, bizim güney sınırımızdan itibaren 30 kilometre içeriye kadar YPG/PKK’li bulundurmayacağının sözünü vermişti. Türkiye-Rusya zirvesinde Fırat’ın doğusu için kararlar alınmıştı. Rusya, Barış Pınarı Harekâtı alanı dışında kalan YPG’yi PKK’yı bulundurmayacağım diye söz vermişti ama görüyorsunuz, Türkiye’nin Suriye sınırı teröristlerle dolu” değerlendirmesinde bulundu. “Artık bir harekât yaparak Türkiye’nin sınırını denetime alma zorunluluğu ortaya çıkıyor” diyen Karakuş, “Ancak F-16’ların alınışı gibi bazı durumlar var. Amerika ile de çok büyük sorunlar yaratmamak için harekat icra edilebilecek mi, bu tartışılır. Hükümet, bunu da düşünerek sınır ötesi operasyon konusunda hareket edecek diye düşünüyorum. Sonuçta, kaç aydır bir operasyon yapılacağı söyleniyor ama yapılmıyor.

Erdoğan Karakuş

"GİZLİ OLMALI"

Sebebi de ABD ve Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmemek, arayı bozmamak” ifadelerini kullandı. Karakuş, eğer bir operasyon yapılırsa “göstermelik” olmaması gerektiğine de dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Yapacaksanız PKK/PYD/YPG’nin en yoğun olduğu bölgelere yapacaksanız. Türkiye’ye en çok zarar veren yere yapacaksınız. Ayrıca, eğer bir operasyon yapılacaksa gizlilik esaslı yapılmalı, yoksa asıl hedefinize ulaşamazsınız.”

"ÇÖZÜM KALICI SULH"

Ahmet Yavuz

Gazetemiz yazarı Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, sınır ötesi operasyon ihtimallerine ilişkin, “Yapılması gereken şey operasyondan önce, bir an evvel Suriye devleti ile sulh problemini kalıcı bir çözüme kavuşturmaktır. Kalıcı çözüm sağlanamadığı takdirde bu sorunlar yaşanmaya devam edecektir” dedi.