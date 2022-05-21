Erdoğan duyurmuştu: Suriye'den Türkiye'nin planına ret!

Suriyeli göçmenler, Türkiye'deki siyasi gündemin ilk sıralarındaki yerini korurken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme planına Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:56
Erdoğan duyurmuştu: Suriye'den Türkiye'nin planına ret!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayı başında yaptığı açıklamada, 1 milyon Suriyeli sığınmacının, sınırdaki "güvenli bölgelere" gönderileceğini; buralarda konut ve altyapı inşa edileceğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın açıkladığı bu planı kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bakanlıktan, Suriye'nin resmi devlet ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, Erdoğan’ın ucuz açıklamalarını ve Suriye halkına yapılan oyunları reddediyor" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları için "Suriye’ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyun" nitelendirilmesi yapılırken, "Asıl amaç sömürgecilik" ifadeleri kullanıldı.


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