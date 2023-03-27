Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Bakan Bilgin, zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihe ilişkin açıklama yaptı. Yurttaşlar, emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. ''Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 lira olarak nisan ayı maaşlarına yansıtılacağını duyurdu. Bilgin, bu zamdan 8.8 milyon emeklinin yararlanacağını da belirtti.
Tüm emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde de artış yaşanacak. 1100 lira olan bayram ikramiyeleri 2 bin liraya yükseltilecek. Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin maaş hesaplarına aktarılıyor.
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