Emekli öğretmen Esenyurt'taki evinde ölü bulundu!
76 yaşındaki emekli öğretmen M.P., Esenyurt'taki evinde ölü bulundu. Cenazenin, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı aktarıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 575. Sokak'ta bir kişinin, sabah kalktığında eşini yatakta hareketsiz halde bulduğunu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, M.P.'nin (76) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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