Günlerdir haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu

Çorum’da yakınlarının uzun süredir kendisinden haber alamadığı 76 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 08:52
Günlerdir haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
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Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi’nde, Osman Koçak’tan (76) uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine Koçak’ın evine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve giren ekipler, Osman Koçak’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Yaşlı adamın cenazesi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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