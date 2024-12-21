Emekli öğretmen evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Malatya'da emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi.
Emekli öğretmen Mehmet Tuhan, husumetlisi olduğu öğrenilen Mehmet S. tarafından evinin önünde pompalı tüfek ile vuruldu.
SALDIRGAN KAÇTI
Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Mehmet Tuhan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından kaçan Mehmet S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #Saldırgan #emekli öğretmen #ev
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