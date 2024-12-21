KRT TV binasına saldırı: 'El bombası' iddiası
KRT TV'nin kanal binasına üzerinde el bombası taşıdığı iddia edilen bir kişinin zorla giriş yaptığı bildirildi. Kanal tarafından yapılan açıklamada şahsın emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.
KRT TV'nin kanal binasına üzerinde el bombası taşıdığını iddia eden bir kişi tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.
Kanal tarafından yapılan açıklamada, şahsın emniyet güçlerinin müdahalesi sonrası yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Şahsın ayrıca kartlı geçiş sistemine zarar verdiği de aktarıldı.
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