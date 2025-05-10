Kayıp 21 trilyon doların izini sürdü... 170 gizli yeraltı tesisine ulaştı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 12:34

Güncelleme: 10.05.2025 - 12:34

ABD'de eski Başkan George H. W. Bush döneminde İskan ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcılığı yapan Catherine Austin Fitts'in, hükümetin insan neslinin yok olması ihtimaline karşı "gizli yer altı şehirleri ve üsleri inşa ettiğini" öne sürmesi, ülkedeki gizli harcamalar, yer altı şehirleri ve sığınak tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Catherine Austin Fitts

"ELİTLERİN HAYATTA KALMASINI SAĞLAMAK İÇİN"

Fitts, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın YouTube kanalında, 28 Nisan'da yayımlanan röportajında, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı bünyesinde, 1998-2015 yıllarında yapılan 21 trilyon dolarlık yetkisiz harcamanın, halktan gizlenen yer altı şehirleri ve ulaşım sistemlerinin inşasında kullanıldığını iddia etti.

Olağanüstü sayıda yer altı üsleri ve ulaşım sistemleri yaptıklarını, bazı örneklerin, ABD ana karası dışındaki okyanusların altına inşa edildiğini öne süren Fitts, bu altyapıların 'insan neslinin yok olabileceği durumda elitlerin hayatta kalmasını sağlamak amacıyla' kurulduğunu, aynı zamanda gizli uzay programı gibi projeler için de kullanılabileceğini öne sürdü.

Fitts, çalışmasını, Michigan Eyalet Üniversitesi'nden ekonomist Mark Skidmore'un 2017'de yayımladığı, 1998-2015 yıllarında "Savunma ile İskan ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarında 21 trilyon dolarlık yetkisiz harcama" olduğu yönündeki raporuna dayandırıyor.

Catherine Austin Fitts, Tucker Carlson

RAPOR NELERİ İÇERİYOR?

Raporda, ABD'deki yer altı altyapılarıyla ilgili soru işaretlerine değinen Skidmore, Cheyenne Mountain ve 11 Eylül saldırılarının ardından Kongre üyelerinin sığındığı Mount Weather gibi askeri üsleri örnek gösterdi.

Skidmore, bu askeri üslerin altyapısı ve büyüklüğüne dikkati çekerek, 21 trilyon dolarlık bütçenin yer altı şehirlerinin kurulup kurulmamasında kullanıldığı sorusunun gayet mantıklı olduğunu ifade etti.

Cheyenne Mountain Kompleksi, Colorado

Bu üslerin, özellikle Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında devletin kriz yönetimi ve süreklilik programları çerçevesinde kritik öneme sahip olduğunu belirten Skidmore, bu tür yapılarla ilişkili gizli harcamalar konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

Skidmore, araştırma sırasında elde ettiği verilerin 1998 ile 2015 yılları arasında yayımlanan ABD Federal Hükümeti kaynaklarına dayandığını ve bu süreçte tespit edilen büyük finansal uyumsuzlukların, bazı altyapı projelerine ilişkin harcamalarla bağlantılı olabileceğini dile getirdi.

ABD'NİN 'GİZLİ ALTYAPI' GEÇMİŞİ

ABD'nin yer altı sığınak inşası konusundaki tarihsel geçmişi Soğuk Savaş yıllarına uzanıyor.

1950'li yıllardan itibaren nükleer savaş tehdidine karşı oluşturulan Cheyenne Mountain, Raven Rock ve Mount Weather gibi yer altı tesisleri, devletin hayatta kalma ve kriz yönetimi stratejilerinin parçası olarak inşa edildi.

Sivil Savunma Ajansı'nın 1960'larda yürüttüğü projelerde yer altı barınaklarının yalnızca askeri değil federal yönetimin devamlılığı (Continuity of Government-COG) için de kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyordu.

11 Eylül saldırıları sonrası bu sistemlerin güncellenerek yeniden gündeme geldiği biliniyor.

Öte yandan bugün COG gibi stratejik programların, kamu denetiminden uzak biçimde genişletilmesi nedeniyle, "gizli altyapılar" etrafında komplo teorilerine zemin hazırladığına işaret ediliyor.