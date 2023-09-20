FETÖ tutuklusundan garip ifadeler: Atatürk’ün evini Ergenekon bombaladı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 16:05

Güncelleme: 20.09.2023 - 16:09

Silivri Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve ÇYDD Yönetim Kurulu üyesi Cihan Demirci Tansel ile Av. Volkan Yalçınkaya’nın hazır bulunduğu celsenin ikinci gününde, kamuoyunda şike davası olarak bilinen davadan, FETÖ/PDY kapsamında tutuklu bulunan Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Başkomiseri İbrahim Emre savunmasına devam etti.

Ergenekon diye terör örgütünün olduğunu ve hedefinin Türkiye’de siyasete yön vermek olduğunu savunan Emre, “Ergenekon’u Erol Mütercimler anlattı, o örgüt Susurluk Olayını gerçekleştirdi. 6-7 Eylül olayları öncesinde Atatürk’ün evini bombaladı. 1 Mayıs’ı yapan illegal terör örgütü, aynıdır. Ergenekon örgütü, Uğur Mumcu gibi kamuoyunda ön planda olan kişileri öldürme hazırlığı yapmaktaydı. Ecevit’in tedavi ile öldürülme planını yapanlar aynısını Tayyip Erdoğan’a düşündüler” ifadelerini kullandı.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Sözde Ergenekon örgütünün hedefleri doğrultusunda STK’ler ile ilişkiler kurduğunu söyleyen Emre, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nın(ÇEV) da sözde Ergenekon’un STK bağlantısı olduğunu söyledi.

Emre, burs verilen öğrenciler üzerinden ÇYDD’nin PKK ile de teması olduğunu iddia etti. Emre’nin dikkat çekici sözlerinden birisi de, ÇYDD’ye yönelik dinlemenin çok daha önce başladığı anlamına gelen “Biz ÇYDD’yi ihbar ile dinlemeye başlamadık” açıklaması oldu.

“SUÇLU OLDUKLARI İÇİN BURADALAR”

Emre ayrıca ÇYDD Kadıköy şubesinin hard diskine müdahale edildiğini söyleyen raporlarla ilgili olarak da “Bu raporlar taraflıdır. Bilirkişiler görevini ve yetkisini aşmıştır” dedi.

Emre’nin iddialarına tepki gösteren ÇYDD Yönetim Kurulu üyesi Cihan Demirci Tansel, “FETÖ/PDY davalarında yargılayanlar somut delil ortaya koymadan isimsiz ihbarlarla hareket ettiklerini ortaya koyuyorlar. Günler süren savunmalarını Ergenekon örgütünün varlığını ispatlamaya çalışıyorlar. Oysa olmadığı kanıtlandı için kendileri yargılanıyor” ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Zaman gazetesinin ÇYDD ile yaptığı haberler hafızalardaki, yerini koruyor

DERTLERİ SÜRECİ UZATMAK

“ÇYDD için PKK terör örgütü mensubu öğrencilere burs verildiği ihbarı üzerine inceleme yaptıklarını söylüyorlar ama somut bir delil yani burs alıp PKK mensubu olduğunu ortaya koyan bir belge yok” diyen Tansel, sanıkların “Tamamen Ergenekon terör örgütünün varlığına inandırılmış emniyet mensupları süreci uzatmak üzerine kurgulanmış savunmalarla” mahkemeyi meşgul ettiğine dikkat çekti. Duruşmaya bugün saat 10.00’da devam edilecek.