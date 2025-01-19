Emekli polis beylik tabancasıyla kardeşini katletti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde emekli polis, tartıştığı kardeşini beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Kardeşini vurduğunu ihbar eden şüpheli, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu.

Emekli polis beylik tabancasıyla kardeşini katletti
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İHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 15:36

Edinilen bilgiye göre, Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi’nde emekli polis İ.D. (62), iddiaya göre arsa yüzünden kardeşi İsa Demir (53) ile tartışmaya başladı.

KARDEŞİNİ KATLETTİ

Tartışmanın büyüdüğü olayda İ.D., beylik tabancası ile kardeşini vurdu. Şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsa Demir’in hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli İ.D. jandarma ekiplerine teslim oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İsa Demir’in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #sakarya #emekli polis #Cinayet

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