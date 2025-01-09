Samsun'da feci olay: Emekli polis intihar etti!

Samsun’da emekli komiser balkonda tabancayla kendini vurması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da feci olay: Emekli polis intihar etti!
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İHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:22

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, emekli komiser İsmet Çelebi (79) girdiği 8. kattaki evinin balkonunda tabancayla kendini vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan İsmet Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çelebi’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. 


Etiketler: #Samsun #emekli polis

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