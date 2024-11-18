Otomobili devrildi: Emekli polis hayatını kaybetti
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki emekli polis hayatını kaybetti.
Şükrü Daştan idaresindeki 35 ANR 848 plakalı otomobil, Mahmudiye köyü yakınlarında bulunan kanala devrildi.
Kazada, Daştan olay yerinde hayatını kaybetti.
Daştan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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