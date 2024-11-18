Otomobili devrildi: Emekli polis hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki emekli polis hayatını kaybetti.

Otomobili devrildi: Emekli polis hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 19:22

Şükrü Daştan idaresindeki 35 ANR 848 plakalı otomobil, Mahmudiye köyü yakınlarında bulunan kanala devrildi.

Kazada, Daştan olay yerinde hayatını kaybetti.

Daştan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Etiketler: #Cenaze #kaza #kanal

İlgili Haberler

DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını!

DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını!
Kendilerini uyaran polislere saldırdılar

Kendilerini uyaran polislere saldırdılar
12 bin polis alımı başvurusu ne zaman? 12 bin polis alımı başvuruları nasıl yapılır?

12 bin polis alımı başvurusu ne zaman? 12 bin polis alımı başvuruları nasıl yapılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler