Emekli polis parkta ölü bulundu!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki parkta erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin emekli polis memuru Bilal Gökçeli'ye ait olduğu ortaya çıktı.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:51
Emekli polis parkta ölü bulundu!
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nde parkta, bir kişinin bankta hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İncelemelerde cansız bedenin, emekli polis memuru Bilal Gökçeli'ye (54) ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Gökçeli'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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