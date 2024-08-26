Emekli polis parkta ölü bulundu!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki parkta erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin emekli polis memuru Bilal Gökçeli'ye ait olduğu ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nde parkta, bir kişinin bankta hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
İncelemelerde cansız bedenin, emekli polis memuru Bilal Gökçeli'ye (54) ait olduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Gökçeli'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Jandarma’da neler oluyor
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- ‘Nah kalkınırsınız’
- İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- Erdoğan'a flaş yanıt: 'Alpay Özalan denen organizma...'
- AVM gibi hastane!
- 'Yerde milletvekilinin kanı var...'
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- Narin'i arama çalışmalarında yeni gelişme