Türkeli’de yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Sinop’un Türkeli ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan 75 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:02
Türkeli’de yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi Şehit Fehmi Tan Sokak’ta yalnız yaşayan Ekrem K.’ye 3 gündür ulaşamayan komşuları, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Ekrem K.’nin yerde cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekrem K.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekrem K.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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