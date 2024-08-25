Eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu
Bartın’da eşinden boşanan bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Kemerköprü Mahallesi, 247. sokakta yaşayan 24 yaşındaki D.D., evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.
Bir çocuk annesi olduğu ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen D.D.’nin cenazesi yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
İlk belirlemelere göre intihar ettiği öne sürülen kadının ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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