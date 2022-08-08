Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu: 'Ben halimden memnunum, fazla yersen, sinemaya gidersen g..tün açıkta kalır'
Sokak röportajında emekli bir yurttaşın "Fazla yersen, sinemaya gidersen g..tün açıkta kalır" sözleri, çevredeki yurttaşların tepkisine neden oldu. O anlar, sosyal medyada da gündem oldu.
'Objektif Medya' isimli YouTube kanalında yayımlanan sokak röportajı, sosyal medyada gündem oldu. Ekonomik kriz ve gençlerin işsizlik oranlarıyla ilgili yapılan röportajda bir yurttaş araya girerek halinden memnun olduğunu söyledi.
"FAZLA YERSEN, SİNEMAYA GİDERSEN..."
Bunun üzerine 74 yaşındaki emekli yurttaş, karşılıklı diyaloğa girdiği başka bir yurttaşa, "Ben halimden memnunum. Fazla yersen, sinemaya gidersen g..tün açıkta kalır" dedi.
Yurttaşın bu sözleri diğer kişiler tarafından tepki gördü.
İşte o anlar...
Video Haberler
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
- Edirne'de iki çocuğa taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı
- Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 60 TL’yi buluyor
- İstanbul'da halk ekmeğe zam!
- Irak’ta silah deposunda patlama
- Yandaş şirkete 817 milyonluk ihale
- Eşya yüklü kamyonette tehlikeli yolculuğa 1861 TL ceza
- Brezilya'dan gelen gemide 242 kilo kokain ele geçirildi:
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı