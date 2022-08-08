Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu: 'Ben halimden memnunum, fazla yersen, sinemaya gidersen g..tün açıkta kalır'

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:31

'Objektif Medya' isimli YouTube kanalında yayımlanan sokak röportajı, sosyal medyada gündem oldu. Ekonomik kriz ve gençlerin işsizlik oranlarıyla ilgili yapılan röportajda bir yurttaş araya girerek halinden memnun olduğunu söyledi.

"FAZLA YERSEN, SİNEMAYA GİDERSEN..."

Bunun üzerine 74 yaşındaki emekli yurttaş, karşılıklı diyaloğa girdiği başka bir yurttaşa, "Ben halimden memnunum. Fazla yersen, sinemaya gidersen g..tün açıkta kalır" dedi.

Yurttaşın bu sözleri diğer kişiler tarafından tepki gördü.

İşte o anlar...