Emekli Almanca öğretmeni, serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Antalya'da emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya (65), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya, ağabeyinin cansız bedenini alnından öptü.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:26
Emekli Almanca öğretmeni, serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Abone Ol google-news

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi Konserve Koyu'nda sabah saatlerinde, serinlemek için denize giren Ali Rıza Çetinkaya'nın geri dönmediğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye deniz polisi sevk edildi.

HAREKETSİZ YATTIĞI FARK EDİLDİ

Sahilden 1,5 mil açıkta arama yapan ekipler, Ali Rıza Çetinkaya'nın su yüzeyinde hareketsiz yattığını fark etti. Bota alınarak, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü'ne getirilen Çetinkaya'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

AĞABEYİ ALNINDAN ÖPTÜ

Teşhis için gelen Ahmet Çetinkaya, polis incelemesi sırasında ağabeyi Ali Rıza Çetinkaya'yı alnından öptü. Emekli Almanca öğretmeni Ali Rıza Çetinkaya'nın 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

İncelemenin ardından Çetinkaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Emekli serinlemek deniz almanca

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler