Emekliler çalışırken ölüyor

Yayınlanma: 26.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 03:00

Yoksulluğun her geçen gün derinleştiği Türkiye’de emeklilik çağına gelmiş yurttaşlar geçinmek için çalışmak zorunda kalıyor. Kasım ayında emeklilik çağında olmasına karşın çalışmaya devam eden 55-79 yaş aralığında en az 13 işçi, iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçilerin 3’ü Zonguldak’ta batan gemide, 2 işçi inşaattan düşerek, 2 işçi ağaç altında kalarak, 2 işçi henüz bilinmeyen bir nedenle, bir işçi göçük altında kalarak, bir işçi ezilerek, bir işçi nesne çarpması sonucu, bir işçi ise yakılarak öldürüldü.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) yayımladığı verilere göre geçen ay 150 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Ölen işçilerin 32’si 50-64 yaş arasındayken 8 işçinin ise 65 yaş üstü olduğu belirtildi.

‘EN YOKSUL KESİMDELER’

Yaşanan işçi cinayetlerine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, son yirmi yılda emekli olarak yaşamanın imkansız hale geldiğini belirtti. Şahbaz, “Bugün ayda 55-79 yaş aralığında 13 insanımızın iş kazasında ölmesi büyük bir utançtır. Bu utancı yaşatanları kınıyoruz. Önlenebilir iş kazalarında ölüm cinayettir. Toplumun bu yaş grubuna devletin kaynak aktarmadığının kamu hizmeti vermediğinin kanıtıdır” dedi.

Bugün ülkemizde 65 yaş üstü yurttaşların yüzde 62’sinin çalıştığını vurgulayan Şahbaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kişiler çok zor koşullarda ve en düşük ücretle çalışıyorlar. Yüzde 20’si ise en yoksul kesim içerisinde. Barınamaz, beslenemez, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma olduğu için çalışıyor. Yoksulluk sınırı 45 binlere dayanmışken en düşük emekli aylığın 10 bin lira olsun mu olmasın mı diye tartışılıyor.”