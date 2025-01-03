Emeklilerin yeni maaşları belli oldu, rakam onları mutlu etti mi? Cumhuriyet sordu...

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:12

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, aralık ayında enflasyon yüzde 1.03 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte, son altı aylık enflasyon oranı ise yüzde 15.75 seviyesine ulaştı. Açıklanan bu rakamlar, özellikle emeklilerin maaş zammını belirlemede kritik bir rol oynarken, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve milyonlarca emeklinin tepkisine neden oldu.

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, 2025 yılına dair emekli maaşları ve enflasyon verilerini değerlendirdi. TÜİK’in açıkladığı yüzde 15.75’lik enflasyon oranını “gerçeklikle bağdaşmayan” bir veri olarak nitelendiren Şengül, emeklilerin yaşam koşullarının her geçen gün kötüleştiğini vurguladı.

"BU RAKAMLAR EMEKLİLERİN ÖLÜM FERMANIDIR"

Şengül, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarını sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:

"Bu veriler emeklilerin ölüm fermanıdır. Gerçek enflasyon çarşı ve pazarda yaşanandır. Açıklanan oranlar tamamen baskılanmış ve talimatla hazırlanmış verilerdir. Bugün kök maaşı 10.000 TL olan bir emeklinin yüzde 15.75 zamla alacağı miktar 11.550 TL oluyor. Ancak taban aylık hazine yardımıyla 12.500 TL’ye tamamlanıyor ve bu meblağın altındakiler herhangi bir zam alamayacak. 3.5 milyon emekli zam görmeden 12.500 TL almaya devam edecek.”

"GÖKDELEN GİDERLERE KARŞI GECEKONDU GELİR"

Emeklilerin mevcut maaşlarla geçinmesinin imkânsız olduğunu ifade eden Şengül, hayat pahalılığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bugün bir emekli ortalama 20.000 TL kira ödüyor. Faturalar, eğitim ve sağlık giderleriyle birlikte bu rakam 30.000 TL’yi buluyor. Bir emeklinin üç öğün çay ve simit tüketmesi bile ayda 18.000 TL’ye mal oluyor. Gökdelen gibi giderlere karşı gecekondu kadar gelirle hayatta kalmaya çalışıyoruz."

2025 YILI UMUT DEĞİL, ENDİŞE GETİRİYOR

Mahmut Şengül, 2024 yılının "emekli yılı" ilan edilmesine rağmen beklentilerin karşılanmadığını vurguladı:

"2024, emeklilere sefalet yılı olarak geçti. 2025’in çok daha zorlu geçeceği ortada. Yapılan sözde müjdeler – konaklama, şehirler arası yolculuk indirimleri gibi – gelir düzeyi bu kadar düşük olan emekliler için hiçbir anlam ifade etmiyor."

EMEKLİLERİN ÇÖZÜM TALEPLERİ: "GEÇİM SANDIĞI KURULSUN"

Şengül, emeklilerin yoksulluğunun temel sebebinin siyasal politikalar olduğunu belirterek hükümete şu çağrıyı yaptı:

"Emeklinin sorunlarının çözümü için artık bu hükümetten beklentimiz kalmadı. Çözüm üretemiyorsanız, geçim sandığını halkın önüne koyun. Emekliler sandıkta gerekli cevabı verecektir."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE ÇEKİLMELİ"

Birleşik Emekliler Sendikası, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini savunuyor. Şengül, “Bugün en düşük emekli maaşıyla yalnızca 2 çeyrek altın alınabiliyor. 2002 yılında bu rakam 8 çeyrek altına denk geliyordu. Alım gücümüz korunmuş olsaydı, bugün en düşük emekli maaşı 40.000 TL olurdu,” ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ŞART"

Şengül, emeklilerin hakları için örgütlenmesi gerektiğini vurgularken, tüm emeklilere bir çağrı yaptı:

"Bu pazar, saat 14.00’te Kadıköy’de EYT Federasyonu ile birlikte basın açıklaması düzenleyeceğiz. Tüm emeklileri sesimize ses katmaya davet ediyorum."

Emeklilerin yaşam mücadelesini gündeme taşıyan Şengül, 2025 yılı öncesinde hükümetin somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.