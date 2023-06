Emeklilerden 'ikramiye ve maaş iyileştirmesi' eylemi: 'Şeker alacak paramız yok, markete gidemiyoruz'

Yayınlanma: 13.06.2023 - 16:12

Güncelleme: 13.06.2023 - 16:12

Asgari ücrete ara zam oranını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı bugün başladı. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği ve emek örgütleri zamlara, enflasyona karşı adil ve yasal bir emekli ikramiyesi talebiyle bugün Ankara’da açıklama yaptı.

Ulus Atatürk Anıtı önündeki açıklamaya katılan emekliler maaşlarıyla geçinemediklerini, bayram ikramiyeleriyle bir bayram şekeri bile alamadıklarını söyledi. “Bayram harçlığı değil emekli ikramiyesi istiyoruz” yazılı pankart açan emekliler “TÜİK’in yalanı viran etti vatanı”, “Asgari değil, insanca bir yaşam” dövizlerini taşıdı.

“SEÇİM BİTTİ HERKESİN SESİ SOLUĞU KESİLDİ”

Eyleme katılan emekli Cumaali Sağlam şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilerin sıkıntısı haddinden fazla, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL. Bayram ikramiyesi 2 bin lira. 10 gün sonra Kurban Bayramı var. Bırakın kurban kesmeyi, şeker alacak paramız yok. Aldığımız emekli maaşıyla markete gidemiyoruz. En ufak bir market alışverişi bin 500 TL. Oturulabilecek düzgün bir ev 7-8 bin TL, bizim emekli maaşımızın karşılığı bile değil. Benim iki çocuğum okuyor. Bu çocukların bırakın harçlığını… Çantasına domates ekmek koymaya kalksanız… Emekli maaşımız hiçbir şeye yetmiyor. Önümüzde asgari ücret var… Seçimden önce verilen vaatler unutuldu. Seçim bitti, herkesin sesi soluğu kesildi. Ne emekliyi düşünen var ne dar gelirliyi düşünenler.”

“YARI AÇ YARI TOK YAŞIYORUZ, TELEVİZYON IŞIĞINDA İDAME EDİYORUZ”

Eyleme katılan belediye emeklisi Hüsnü Akkuş ise “Enflasyona tabi maaş alıyordum. Bu iktidar 20 yıldan beri geldi. Enflasyona karşı da maaşlarımız tamamen eritti. Bu emekliler açlıkla, yoklukla sefaletle geçimini zor idame ettiriyorlar. Bugünkü yaşanan zamlar 20 yıl sonra doğacak çocuğa yansıyor. Ben 8 bin TL maaş alıyorum, geçinemiyorum. Ev kirası 4 bin lira veriyorum. 4 bin lira ile 5 tane nüfus geçindiremiyorum. Yarı aç yarı tok yaşıyoruz. Televizyon ışığında idame ediyoruz” dedi.

“TÜİK’İN YALANI VİRAN ETTİ VATANI”

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “Başta TÜİK olmak üzere resmi veriler yoluyla ve basın yoluyla gizlenmeye çalışan büyük bir geçim sıkıntısı var vatandaşlarımızın. Asgari ücret için ara zam yapılacak toplumumuz ve çalışanlarımızın bu asgari ücretten beklentisi dağın fare doğurmamasıdır. Yüksek zamlarla tıkanmış bulunan hayat damarlarının açılmasını bekliyor yurttaşlarımız. Asgari ücret konuşulurken emekliler daima unutuluyor” dedi.

“HER YENİ BAYRAMI BİRAZ DAHA YOKSUL KARŞILAMAK…”

Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz ise şunları söyledi:

“Bugünkü asıl meselemiz yaklaşan bayram. Bayrama emekliler artık kutlamıyor, çocuklarıyla torunlarıyla ağız tadıyla geçiremiyor. Bayram ikramiyesi, amacından kopuk ve anlamsız bir ödemeye dönüşmüş durumdadır. Her bayrama eksi bakiye girip, her bayramdan biraz daha sıkıntıya düşerek çıkmak. Her yeni bayramı biraz daha yoksul, biraz daha buruk karşılamak emeklilere reva görülmemelidir; görülemez. Talebimiz bu bayramda da nettir. Bu ikramiyenin bayram ikramiyesi değil emekli ikramiyesi adı altında değiştirilmesi ve hiçbir biçimde asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yılda iki ikramiye olarak güncellenmesi gerekmektedir.”