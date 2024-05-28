Emeklinin soruları yanıtsız kaldı

İktidar 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan ederken muhalefet milletvekilleri de TBMM Başkanlığı’na emeklilerin sıkıntılarıyla ilgili çok sayıda önerge verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli aylıklarının artırılmasına ilişkin önergelere verdiği yanıtta “Bahsi geçen hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” derken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılı içinde emeklilerle ilgili kendisinin yanıtlaması istemiyle verilen çok sayıda önergeye dönüş bile yapmadı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00
Emeklinin soruları yanıtsız kaldı
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Muhalefet milletvekilleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli aylıklarını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkaracaklarını duyurduğu andan itibaren soru önergeleri vermeye başladı.

Işıkhan, ocak ayında kendisine CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş tarafından verilen önergedeki “2024 yılında en düşük emekli aylığı için başka bir zam öngörülmekte midir” sorusunu yanıtlamadı. Mart ayında “Enflasyon göz önünde bulundurularak emeklilerin ücretlerinin öncelikli olarak iyileştirilmesi gerekmektedir” diyerek önerge veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Işıkhan’dan bir karşılık bulamadı.

Bakan Işıkhan, “Bakanlığınızın tarafından emeklilerin desteklenmesine yönelik yürütülen bir çalışma var mıdır? Kademeli emeklilik ile ilgili olarak yürütülen bir çalışma var mıdır” gibi çok sayıda soruya yanıt vermedi.


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