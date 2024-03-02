Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 00:38
Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Abone Ol google-news

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.


8. Yargı Paketi haberleri Emekli Bayram İkramiyesi haberleri Emekli haberleri

İlgili Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AKP arasında 'el hareketi' tartışması: Tansiyon yine yükseldi!

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AKP arasında 'el hareketi' tartışması: Tansiyon yine yükseldi!
Meclis tatile girdi mi? TBMM kaç gün tatil yapacak? TBMM ne zaman açılacak?

Meclis tatile girdi mi? TBMM kaç gün tatil yapacak? TBMM ne zaman açılacak?
CHP’li Taşkent, Sakarya’daki doğalgaz projesinin gerçeklerini TBMM’de gözler önüne serdi: 'Proje AKP’nin reklamına dönüştü'

CHP’li Taşkent, Sakarya’daki doğalgaz projesinin gerçeklerini TBMM’de gözler önüne serdi: 'Proje AKP’nin reklamına dönüştü'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Zigana, Avrasya, Eğribel… İşte Türkiye’nin en uzun karayolu tünelleri

Zigana, Avrasya, Eğribel… İşte Türkiye’nin en uzun karayolu tünelleri
Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor

Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor
'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı

'Kopya aday' Ahmet Akın kayıplara karıştı
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
Erdoğan 'Bay Kemal'i mi özlüyor?

Erdoğan 'Bay Kemal'i mi özlüyor?
İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! ‘Kefen paramı aldılar’

İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! ‘Kefen paramı aldılar’
AKP adayına sahte diploma iddiası

AKP adayına sahte diploma iddiası
Süper Lig’de şampiyonluk oranları yenilendi!

Süper Lig’de şampiyonluk oranları yenilendi!