Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.
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