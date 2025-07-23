EMEP Genel Başkanı Aslan'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret!

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Aslan, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aylardır hukuksuz bir biçimde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şahsında, diğer arkadaşlarına da sadece dayanışma değil, birlikte mücadele etme ve önümüzdeki sürecin olumsuzluklarını ortadan kaldırabilecek bir mücadelenin örgütlenmesi konusunda da düşüncelerimizi, önerilerimizi paylaşmış olduk. Çok açık ve net ifade etmek gerekir, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde olmasının esas nedeni Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecindeki ortaya koymuş olduğu tutumdur. Esas olarak tek adam yönetimi, karşısında hiçbir güç görmek istemiyor. Hiç kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olması, Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'la yarışmasını istemiyor.

“BÜTÜN SİYASİ TUTUKLARIN BİR AN ÖNCE SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Belediyelere, sendikalara, gençlere operasyon, gazetecileri tutuklama, gözaltına alma ve sindirme, bütün bunlar önümüzdeki dönem tek adam yönetiminin, saray rejiminin kendi iktidarını sürdürebilme konusunda her türlü baskı ve sindirme politikalarına, araçlarına başvuracağının göstergesidir. O açıdan da birlikte mücadele etmenin yol ve yöntemlerini de konuştuğumuz, tartıştığımız, Kürt sorununu ve barış sürecini konuştuğumuz, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısı konusunda da düşüncelerimizi, önerilerimizi kendisiyle paylaştığımız, onun da kendi düşüncelerini ve önerilerini paylaştığı bir görüşme oldu.

Bir an önce gerçekten adaletin, hukukun işlemesi, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarının serbest bırakılması, bütün siyasi tutukların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz ve bunun için de mücadele edeceğiz. Türkiye'nin toplumsal güçleri, bugün yaşanan antidemokratik uygulamalara karşı bir birleşik kitlesel mücadeleyi örgütlemeleri ve Türkiye'de bu iktidarın bütün bu saldırılarını engelleyebilecek güçte bir birliği sağlamak üzere de önümüze görev koymamız lazım. Artık ben değil, sen değil, biz demeliyiz."

Aslan, İmamoğlu'nun, "Ben bedel ödüyorum, bedel ödetiyorlar ama bütün bu bedellerin karşılığını mutlaka biz Türkiye'de demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, barışı kazanarak elde edeceğimizi düşünüyorum" mesajını ilettiğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Meselenin kendisinin olmadığını, meselenin Ekrem'in olmadığını, esas olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları değiştirmeye dönük çabaları olacağını, bunu her yerde söylediğini, mesaj verdiğini ifade etti. Esas olarak önümüzdeki dönem iktidarın gerçek bir barış istemediğini söyledi. 'Esas barışı biz istiyoruz. Barışı biz temin edeceğiz.' Yani Türk toplumunun, Türk halkının, Kürt halkının ortak bir barışına ihtiyaç var. O yüzden iktidar hiçbir adım atmıyor. Adım atma konusunda ayak sürüyor. Esas olarak da bütün bunların kamuoyu nezdinde açık bir biçimde tartışılması, konuşulması, barışın sağlanması, barışın temin edilmesi konusunda hem kendisinin hem Özgür Başkanın iradelerinin tam olduğunu ifade etti."