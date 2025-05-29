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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan'dan 'Gezi' paylaşımı!

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan'dan 'Gezi' paylaşımı!

29.05.2025 14:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan'dan 'Gezi' paylaşımı!

Gezi'nin 12'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Sarayın saltanatına, tek adam yönetimine karşı milyonların itirazı olan Gezi 12 yaşında" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Gezi Parkı Eylemleri'nin 12'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Aslan, paylaşımında şunları kaydetti: 

"Sarayın saltanatına, tek adam yönetimine karşı milyonların itirazı olan Gezi 12 yaşında. Bu daha başlangıç diyen gençlerin, kadınların, işçi ve emekçilerin büyük direnişi, tek adam yönetimi önünde kurulmuş bir barikat olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Gezi yan yana olmanın, dayanışmanın, kolektif iradenin önemli bir kilometre taşı olarak sürüyor. Tek adam ve saray rejimi faşist bir rejimi inşa etmek için attığı adımlar karşısında halkın dur iradesidir."

İlgili Konular: #gezi parkı #EMEP #Seyit Aslan

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