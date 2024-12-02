Emet’te faciadan dönüldü... Otomobil önce refüje sonra da elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Kütahya’nın Emet ilçesinde bir aracın önce refüje, daha sonra direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Emet ilçe merkezi girişinde meydana geldi.
Benzinlik çıkışından ilçe girişi istikametine ilerleyen M.G., yönetimindeki 43 AEC 019 araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol ortasındaki refüje, daha sonra kaldırımda bulunan direğe çarparak durabildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada yaralanan araç sürücü M.G. ve araçta yolcu olarak bulunan F.A., ambulansla Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Kütahya
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