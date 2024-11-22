Kütahya’da 'kaçak tütün' operasyonu: Tonlarca ele geçirildi...

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonla tonlarca kaçak tütün ve tütün ürününe el koydu.

Kütahya’da 'kaçak tütün' operasyonu: Tonlarca ele geçirildi...
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İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:39

Simav ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla üretilen ve piyasaya sürülmek istenen çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonda, 70 bin 270 adet içi tütün dolu veya boş makaron, 21,5 kilogram kıyılmış tütün, 24 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 52 adet elektronik sigara likiti, 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem başlatıldı.


Etiketler: #tütün #Kütahya

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