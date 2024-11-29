Kütahya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:34

Güncelleme: 29.11.2024 - 17:34

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy’de, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir çift yaşamını yitirdi.

Köyde ikamet eden Şükrü Gürsoy (73) ve eşi Hatice Gürsoy (67)’dan haber alamayan komşuları, çiftin evine giderek pencereden baktı. Sofra başında hareketsiz şekilde yattıklarını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede Gürsoy çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazının ölüme neden olduğu tespit edildi.

Çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı soba ve bacaların düzenli temizlenmesi gerektiğine bir kez daha dikkat çekti.