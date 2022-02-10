EMITT 2022 Fuarı’nda öncelikli tartışma konusu maliyetler oldu

10 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Turizm sektörü yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken özellikle enerji zamları büyük endişe kaynağı.

Bu tür sorunlar iki yıllık aradan sonra dün 25. kez açılan EMITT 2022 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda da öncelikli tartışma konusu oldu. Sektör temsilcileri, hem maliyetlerin hem salgının seyrinin belirsizliğinden yakınırken, yeni sezon için umutlu olsalar da fiyat veremediklerini söylüyor.

DÖVİZE ENDEKSLENDİ

Erken rezervasyonda 2019’a yaklaştıklarını ifade eden Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, otellerin maliyet artışlarından dolayı iç piyasa fiyatlarını da dövize endekslediklerini söyledi. Küçükyılmaz, “Eskiden oteller kasım ayında fiyat vermeye başlardı. Ocak ayına gelindiğinde bütün oteller tamamıyla açık olurdu. Şubat ayındayız ama otellerin hâlâ yüzde 10’u kapalı” dedi. Yeni sezona üç ay kala henüz fiyat açıklamadıklarını vurgulayan Trabzon Tilya Otel Satış Pazarlama Müdürü Özge Solak ise şunları anlattı: “Çünkü doların Avro’nun ne olacağını kestiremiyoruz. Restoranımızdaki yemeğin fiyatını bile netleyemiyoruz. Bugün 100 TL’ye mal ettiğimiz tabağı yarın 130 TL’ye mal edebiliyoruz. Bir de oda maliyetlerini düşününce fiyatı hesaplayamıyoruz.” Adıyaman Komegene Otel’in sahibi İrfan Çetinkaya da 2022’nin turizmcinin son umudu olduğunu belirterek şöyle isyan etti: “Hepimiz borç batağındayız. Bu yıl da kötü geçerse satarım oteli başka iş yaparım. Daha ne kadar zarar edeceğim.”

Ordu, Giresun ve Gürcistan’da faaliyet gösteren Pikola Tur sahibi Devrim Kaymaz ise ağırlıklı olarak iç pazara çalıştıklarını ve bu yıl hayatta kalma mücadelesi vereceklerini söyledi. Kaymaz, “İç pazar satışımız bugün yüzde 4-5 seviyelerinde. Çünkü dört kişilik bir aileye turu en ucuz 14-15 bin TL’ye satabiliriz. Yerli turist bu fiyatlarla bizi tercih etmeyecek. Ancak köye gidebilirler. O da akaryakıt daha fazla artmazsa tabi” diye konuştu.

İFLAS TEHLİKESİ VAR

Ayvalık Uzunhan Otel ve Stone Hill Otel sahibi Nihat Uzun da iç pazara iş yapan tesislerin iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Girdilerdeki en düşük artışın işçilik maliyetinde olduğunu söyleyen Uzunhan, şu yorumu yaptı: “O da yüzde 45. Biz bunu fiyata nasıl yansıtalım ki? Sezonu planlarken eskiden kârımızı hesaplardık. Şimdi ise zararımızı bile hesaplayamıyoruz.”

Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

FUARDA BAKAN-TÜRSAB GERGİNLİĞİ



Fuara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya arasındaki gerginlik damga vurdu. TÜRSAB başkanı açılış programında yer almayarak konuşma yapmadı ve kurdele kesme törenine de katılmadı. Turizm Bakanı Ersoy ise TÜRSAB’ın standını ziyaret etmedi. Sektörün içinden bir isim diye tanıtılan Turizm Bakanı Ersoy’un sektörün en önemli temsilcileri olan seyahat acentaları ile arasının kötü olduğu biliniyor. Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada ise turizm meslek birliği yasasının bir ihtiyaç olduğunu belirterek çalışmalara başladıklarını da duyurdu.



TATİLCİ EKONOMİK SEÇENEĞE YÖNELDİ



Jolly Tur Başkanı Mete Vardar ve Üst Yönetici Mert Vardar, fuarda bir toplantı düzenledi. Mert Vardar, Ocak’tan itibaren gelen zamlarla birlikte otellerin fiyatlarını yüzde 40-50 artırdıklarını söyledi. Mete Vardar ise “Misafirlerimizin yüzde 30’u, tatil tarihlerini değiştirmek gibi daha ekonomik seçeneklere yöneliyor” dedi.

