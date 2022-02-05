Turizmcinin elektrik isyanı, faturalar kiraları aştı
Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen, gelen son elektrik faturaları nedeniyle restoran ve kafe işletmelerinin zor durumda olduğunu belirterek "Almanya’da elektrik faturası restoran cirolarının yüzde 2-5’i arasında iken bizde yüzde 10-15 düzeyine ulaştı" dedi.
Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen restoran ve kafe işletmelerinin son günlerde gelen elektrik faturalarına dayanma gücünün kalmadığını belirterek elektrik faturalarının kira fiyatlarını geçtiğini vurguladı.
Son günlerde müşteri sayısında düşüş olduğunu, gıda maliyetlerinde, alkollü içki fiyatlarındaki artışa, ücret artışları ve elektrik zamlarının eklendiğini, işletmelerin kepenk kapatmak üzere olduğunu söyleyen Özen, şöyle devam etti:
“Almanya’da elektrik faturası restoran cirolarının yüzde 2-5’i arasında iken bizde yüzde 10-15 düzeyine ulaştı. Sektör olarak vatandaşlarımızın da sosyal hayatlarından uzak kalmaması için kar marjlarımızı en düşük seviyelerde tutuyoruz.”
Sektör temsilcileri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin’den gerekli girişimlerde bulunulmasını istedi. Çetin,“Kış sezonunda kapalı olan bir otel işletmesine bile bugün 40-50 bin lira fatura geliyor. Bugün bu fatura gelen işletmeye sezonda nasıl bir fatura geleceğini düşünmek bile istemiyoruz. Bu konuda acil bir adım atılması kaçınılamaz bir ihtiyaç haline gelmiştir” dedi.
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