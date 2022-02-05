İkiye katlanan maliyetler turizmcileri sezon öncesi vurdu, yüzde 40-50 zam yolda

05 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Elektrikte ocak ayından itibaren zamlı faturalarla şoka giren turizmcilerin tepkisi artıyor. Çeşitli kentlerde eylemlerle faturalara karşı çıkan turizmciler, henüz sezon başlamadan yüzde 100’ün üzerinde elektrik zammıyla karşılaştıklarını, yoğun sezonda neyle karşılaşacaklarını ise tahmin bile edemediklerini açıkladı. Hem erken rezervasyonlarda hem de sezon fiyatlarında revizyona giden turizmciler, ortalama yüzde 40-50 oranında zam yapmak zorunda olduklarını belirtiyor. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, aralıkta 165 odalı 2 bin 700 geceleme yapılmış bir otele 65 bin TL elektrik faturası geldiğini aynı otelde ocakta geceleme sayısı bin 668 olurken faturanın 163 bin TL’ye çıktığını açıkladı. Karcılıoğlu, şöyle konuştu:

“Şimdi bu otel işletmecisi sıcaklıklar artınca klimaların çalışması ile ne kadar ödeyeceğini hayal bile edemiyor. Oteller 2021’de ayakta kalmak için zaten mevcut maliyet artışlarını tam olarak yansıtamamıştı. Bu nedenle de 2021’e 6.5 milyar dolar borç yüküyle giren oteller yılı 1.3 milyar dolarlık yeni kredilerle bitirdiler. Şimdi bu yılki absürt maliyetleri yansıtmak zorundayız. Yeni fiyatlarla yerli turistin alım gücünün yüzde 75-80 oranında düşeceğini düşünüyorum. Bu yılı yabancı turistle kurtarmak zorundayız. Döviz artışından kaynaklı çevrenin ucuz turizm cenneti oluyoruz.”

YERLİ TURİSTE ÇADIR KALDI

Enerji zamlarının ardından en az yüzde 40-50 zam yapmak zorunda olduklarını söyleyen Küçük Otelciler Birliği Başkanı Ertan Ustaoğlu ise erken rezervasyonlarla otelleri dolduran işletmecilerin gıdadan enerjiye artan maliyetleri nasıl karşılayacaklarını bilemediklerini söyledi. Ustaoğlu, “Bir otelde 2 kişi de kalsa ışıkları söndüremeyiz. Zam yapmak zorunlu. Bu durumda da orta gelirli yurttaş ancak çadır tatili yapabilecek gibi duruyor.”

Bodrum Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dağoğlu, 33 yıldır otel sahibi olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“İşimi hiç bu kadar isteksiz yaptığım bir dönem olmamıştı. Biz kış aylarında personelimizi mağdur etmemek için otellerimizi açık tutuyoruz ama artık kışın kapatmak zorunda kalacak birçok arkadaşımız. Bu da kış aylarında artan işsizliği daha da katlayacak” dedi.

GÜNEŞ DESTEĞİ TALEBİ

Kendi oteli için Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) izinlerini aldığını şu an kredi beklediklerini belirten Dağoğlu, “150 kw elektrik üreteceğiz. Hükümetten turizmcilere yenilenebilir enerji yatırımları için teşvik sunmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de turizmcilerin ucuz oda satma şansı kalmadığını söyleyen Cornelia Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya ise yerli turisti kaybetmek istemediklerini belirterek, “Çok ince hesaplarla fiyatı düşük tutmaya çalışıyoruz amacımız yerli turisti korumaktır. Ama ekonomik şartlar nedeniyle iç piyasaya fiyat vermekte zorlanıyoruz” dedi.