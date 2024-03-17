Yasa dışı bahis firarisi 'Übeyit Bartin' yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis reklamı yapan, firari ’Übeyit Bartin’in Aydın’da düzenlenen ’Sibergöz-27’ operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 16:42
Yasa dışı bahis firarisi 'Übeyit Bartin' yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı bahis suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan 'Übeyit Bartin’in yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre; Bartin’in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte Twitter (X) hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaparak takipçi kazandığı ve yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para kazandıkları, bu yolla vatandaşları yasa dışı bahse ve kumara alıştırdıkları tespit edildi.

54 Twitter (X) hesabı hakkında yapılan çalışmada; 2 hesabın kullanıcısı tespit edilerek, 20 hesapta 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin reklamının yapıldığı, reklamı yapılan 10 yasa dışı bahis sitesinin farklı uzantılarla açılan siteleri de dahil olmak üzere toplamda 268 yasa dışı bahis sitesinin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kapattırıldığı anlaşıldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet suçu firarisi ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan ’Übeyit Bartin’, Aydın’da düzenlenen ’Sibergöz-27’ operasyonuyla yakalandı.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahis ve yasa dışı kumar oynatanlara, sosyal medya trollerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.


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