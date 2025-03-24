Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:49

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:49

Emlak vergisi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, ev sahibi olan yurttaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl, yılda 2 kez ödenen emlak vergisinin nereye ödeneceği merak ediliyor. Peki, Emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi nasıl ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf kalır?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi ilk taksidi mart, nisan ve mayıs ayı sonuna kadar ödenir. İkinci taksitler ise kasım ayında yatırılır.

2025 EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları şu şekilde belirlenmektedir:

Büyükşehirlerde;

Mesken: Binde 2

İş yeri: Binde 4

Arsa: Binde 6

Arazi: Binde 2

Diğer illerde;

Mesken: Binde 1

İş yeri: Binde 2

Arsa: Binde 3

Arazi: Binde 1

2024 yılı ve öncesinde mesken sahibi olan bir kişinin ödeyeceği emlak vergisi tutarı hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır:

Konutun 2024 yılına ait emlak vergi değeri: 700.000 TL

2024 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%43,93/2=) - %21,965

Meskenin 2025 yılı emlak vergi değeri: [1 + (1 x 2)] = 853.755,00 TL

Verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergisi değeri: 853.000 TL

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Mal sahipleri, emlak vergisi ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesinden, e-Devlet üzerinden veya bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapabilirler. Ayrıca, vergi dairelerinden de ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir.