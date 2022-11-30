Emlak vergisi ödemesi için son gün ne zaman? Emlak ve çevre temizlik vergisi nasıl ödenir?

30 Kasım 2022 Çarşamba, 17:48

Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahsil ediliyor. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor. 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım 2022'de başladı. Emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım 2022 Çarşamba günü.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri belediye veznelerinden ya da belediyenin internet sitesi üzerinden ödeme yapılabilir.