Yayınlanma: 02.08.2023 - 12:33

Güncelleme: 02.08.2023 - 12:33

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ercan Dağdeviren atandı. Peki, Ercan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren hangi görevlerde bulundu? İşte Ercan Dağdeviren'in hayatı ve kariyeri...

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ ERCAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Ercan Dağdeviren, 1969 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk ve ortaokulu Kırşehir'de bitirdikten sonra 1983 yılında Polis Kolejine girdi.1987 yılında Polis Kolejinden, 1991 yılında Polis Akademisinden mezun olan Dağdeviren Yüksek Lisansını Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Ercan Dağdeviren, Polis Akademisinden mezun olduktan sonra sırasıyla 1991 – 1996 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde, 1996 – 2003 yılları arasında Elazığ Emniyet Müdürlüğünde, 2003 – 2006 yılları arasında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde, 2006 – 2012 yılları arasında Zonguldak Emniyet Müdürlüğünde ve 2012 – 2015 yılları arasında Denizli Emniyet Müdürlüğünde çeşitli kademelerde görev yaptı.

1998-2001 yılları arasında Paris, UNESCO'da bulunan Türk temsilciliğinde Güvenlik Ataşesi olarak görev yapan Dağdeviren, 2008 yılında "Eğitim İşbirliği" programı kapsamında eğitim vermek üzere Moğolistan'a gitti.

18.08.2015 – 15.07.2016 yılları arasında Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, 15.07.2016 – 27.10.2016 yılları arasında Balıkesir Emniyet Müdürü ve 27.10.2016 – 25.09.2019 yılları arasında Sinop Emniyet Müdürü olarak görev yapan Dağdeviren, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Ercan Dağdeviren, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Bolu Emniyet Müdürlüğüne atandı.