Yayınlanma: 02.08.2023 - 12:12

Güncelleme: 02.08.2023 - 12:12

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Türesin atandı. Peki, Murat Türesin kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin hangi görevlerde bulundu? İşte Murat Türesin'in hayatı ve kariyeri...

RİZE İL EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT TÜRESİN KİMDİR?

Murat Türesin, 1973 yılında Kırıkkale'de doğdu. Polis Akademisinden 1995 yılında mezun olan Türesin, Ankara, Bingöl, Artvin illerinde görev yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında başkan yardımcısı olarak görevini yürütürken 19.09.2019 tarih ve 2019/320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırşehir İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Murat Türesin 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Rize Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.