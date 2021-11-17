Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kolombiya’da ele geçirilen kokain ile ilgili açıklama
Türkiye'ye gönderilmek üzereyken Kolombiya'da ele geçirilen yaklaşık 5 tonluk kokainle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) açıklama geldi. EGM, Türkiye'ye gönderileceği öne sürülen kokainle ilgili iddialar ve İspanyolca bir belgeyi İçişleri Bakanı Soylu'ya soran CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kolombiya'da yakalanan ve Türkiye'ye gönderileceği belirtilen kokainle ilgili iddiaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan 'adli yardımlaşma' talep ettik, cevap alamadık dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den 'adli yardımlaşma' talep ettik diyor. Hangisi doğru Süleyman Soylu?" demişti.
Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan “adli yardımlaşma” talep ettik, cevap alamadık dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den “adli yardımlaşma” talep ettik diyor. Hangisi doğru @suleymansoylu?— Engin Özkoç (@enginozkoc) November 17, 2021
Pazartesi komisyonda tekrar soracağım! pic.twitter.com/3HZxKAezeJ
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya adli makamlarından cevap alınamadığı belirtildi:
- "Adalet Bakanlığımız üzerinden Kolombiya’ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır."
ENGİN ÖZKOÇ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Engin Özkoç'un paylaştığı İspanyolca belgeye de değinilen açıklamada, "Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye’ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir" denildi.
Özkoç'un da aralarında olduğu bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı aktarılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.
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